台灣巷弄美食眾多，到底怎麼判斷哪家好吃、不踩雷，其實是有撇步的！一名網友日前發現，台灣人好像特別喜歡吃看起來髒髒、黏黏的巷口小吃店，讓他很好奇究竟原因為何？網友們指出，當然是因為髒髒的店食物比較好吃又便宜，「太乾淨人家會說那是觀光客去的」。

一名網友昨天在PTT八卦版發文，指出台灣人似乎不喜歡太乾淨的小吃店，只要小吃店太乾淨，好像就得不到台灣人的信任，「巷口小吃就是要髒髒的，黏黏的才好吃」，到底這種台灣人心態是什麼因素造成的？

對此，內行網友分析，這是因為乾淨的店代表著沒人去吃，生意不好才有時間打掃，這樣誰敢去？「真的比較不好吃，這是經驗法則，你會看到有雷還去踩嗎？」、「髒又難吃的早就倒了，可是乾淨難吃的會有人吃」、「髒髒的才好吃啊，你們不懂台灣人」、「髒髒的店真的比較好吃」。

也有人認為，越髒的店食物價格越便宜，重新裝潢代表要漲價了，「是老店開久了才積垢，通常是下一代接手才會重新裝潢」、「越髒越廉價生意越好」、「是不喜歡貴的」、「真的是這樣，台南很多店都不裝潢的」。

但也有網友表示，不是所有人都喜歡去髒髒的店裡吃飯，「我反而喜歡乾淨的店家，髒髒油膩膩的我無法接受」、「誰說的，不喜歡髒又舊的店」、「明明一堆人擠文青店」。

(中時新聞網)