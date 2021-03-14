台南市長黃偉哲（拿麥克風者）祝賀台南市藥師公會搬遷新會址。（程炳璋攝）

台南市藥師公會搬遷，14日舉辦剪綵邀請健保署長李伯璋到場，他稱今年健保費率雖調漲，仍有壓力，預計只能擋兩年，未來配套措施朝使用者付費規畫，減輕財政負擔。

李伯璋提到，現有的健保收入不夠用，每年要花的錢遠超過保費收入，健保署的安全準備基金還不到1個月，今年調漲後，預計只能擋兩年，配套措施相當重要。

健保署配套措施主要朝使用者付費方向，病患到大醫院看病需增加少額部分負擔，李伯璋強調此舉是為了減少浪費、負擔公平與提升品質。

有衛生機關官員私下表示，民眾現在看病，會感受到看診醫師多次叮嚀要求回診，好處的看法是提升患者醫療品質，另一面看法是藉提高病人回診次數，增加掛號費、診療費與一些自費項目收入，後者就是浪費不必要的健保資源。

官員無奈表示，這是人性，在推動健保改革時，總有不同的利益團體說自己有利的說法。

台南市藥師公會新會址14日啟用，李伯璋、台南市長黃偉哲皆到場，黃偉哲感謝藥師在新冠肺炎疫情期間，站在口罩配送的第一線，接受民眾疫情諮詢。對藥師的貢獻表達感佩。

台南市藥師公會創會時僅35會員，現有會員處超過1700人，舊會址僅50坪大小，每年舉辦的職訓課程都有容納不下的問題，搬遷新會址有120坪，有教室可200人同時上課，解決舉辦職訓課問題。

(中時 )