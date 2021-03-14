在2018年才生完第三胎的港星張柏芝，近日卻被陸網瘋傳她挺著圓滾滾大肚，讓張柏芝懷孕傳聞甚囂塵上，不過她本人則懶理大肚風波，一如往常在網上曬工作花絮影片，只見張柏芝穿貼身褲裝大方給拍，她小腹平坦，舉手投足沒有懷孕的跡象，而張柏芝也正能量向女性喊話：「不要放棄，一定要對自己有信心」。

張柏芝近期加入陸綜《乘風破浪的姐姐》，讓她人氣狂飆，張柏芝不論是選秀表現、感情、事業，一舉一動都是話題，不過張柏芝日前卻被網指她挺著巨肚現身菜市場，張柏芝還因此遭疑是否懷上第四胎，而她本人則懶理大肚風波，一如往常在網上曬工作花絮影片，張柏芝穿白色貼身褲裝、挺直腰大方給拍，張柏芝小腹平坦，舉手投足沒有懷孕的跡象。

張柏芝穿白色貼身褲裝、挺直腰大方給拍。（圖／取材自張柏芝微博）

同時，張柏芝也正能量向女性喊話：「不要放棄，一定要對自己有信心」，表示她自己沒有學過唱歌、跳舞、演戲、設計「但是我就用真心、很有自信地、相信自己是可以的」，張柏芝也對著鏡頭呼籲，要一起當成風破浪的姐姐。

張柏芝展現正能量，向女性喊話。（圖／取材自張柏芝微博）

張柏芝2011年和謝霆鋒結束5年婚姻，並獨力照顧2個兒子Lucas與Quintus，不過感情總維持單身的張柏芝，卻在2018年閃電透過工作室宣布產下第3胎兒子Marcus，但張柏芝對孩子生父的身分保密到家，至於「精主」是誰，張柏芝至今都不願說出真實身分。

(中時新聞網)