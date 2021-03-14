日媒報導，日本、美國、澳洲、印度有意聯合法國，協調4月上旬在印度外海首度舉行5國海上聯合軍演，共同牽制中國在印度太平洋地區發展勢力。

日本讀賣新聞報導，印度政府相關人士表示，日美澳印法5國預計4月上旬首度舉行海上聯合軍演，目前已進入最後協調階段。

報導指出，研判日美澳印4國此舉是希望擴大跟歐洲主要國家合作，共同牽制中國在印度太平洋地區發展勢力。

這次海上聯合軍演是由印度發起，預料將在印度東方外海的孟加拉灣舉行；5國正在研究派遣軍方或自衛隊的驅逐艦及潛水艇參與。

日美澳印2020年11月已在印度洋上舉行「馬拉巴爾軍演」（Malabar）。

在印度洋及南太平洋擁有領土或基地的法國，對中國發展海洋同感憂慮；法國也是首個將「印度太平洋」概念納入安全保障政策，並在2018年公布的歐洲國家。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100314

(中央社)