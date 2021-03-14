首批新冠肺炎AZ疫苗抵台，但因為國外傳出注射後有血栓、死亡等風險，國內甚至連第一批注射醫護人員都不願注射，台南市長黃偉哲被問到如果可以施打，會不會率先施打？「我願意」，他說，有些人很奇怪，疫苗未到時叫叫叫，說台灣取得疫苗慢，疫苗一到卻推推推，說「我OK你先打」，這個邏輯很奇怪。

黃偉哲表示，站在公衞立場，應該要看注射疫苗是利大於弊、還是弊大於利，風險是不是自己可以承受的，目前他是屬於第二批注射的對象，「如果可以把我提前到第一批我也是OK的」，表示自己一定會注射。

他說，防疫人員被排在第2波施打，如果有人要把他升到第1波，他也不反對。黃偉哲說，打疫苗是根據專業知識，不管AZ、輝瑞、莫德納，都是在非常短時間內研發出來，和正常疫苗研發時間不可同日而語，短時間內壓縮，自然會有風險，但大家要看疫苗施打是利大於弊或弊大於利？風險是不是大到自己無法承受？

他舉例，很多比疫苗風險性更高的行為大家都在做，例如抽煙、吸毒，屢勸不聽，結果講到打疫苗卻退縮，他個人而言認為，施打疫苗是利大於弊，風險也在可承受範圍內，他自己算是防疫人員，排在注射的第二波，如果允許他提前施打，他也願意去施打。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

(中時 )