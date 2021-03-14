長野縣松本市的乘鞍岳14日上午傳出雪崩意外，意外發生時傳出有許多人正在滑雪。

日本長野縣松本市的乘鞍岳14日上午傳出發生雪崩意外，意外發生時傳出有5、6名滑雪客「受到波及」。

長野縣松本市的乘鞍岳今（14）日上午傳出發生雪崩意外，意外發生時傳出有5、6名滑雪客「受到波及」，警消已前往救援。

日本放送協會（NHK）報導，長野縣松本市乘鞍岳今日上午10時左右發生雪崩意外。據警消單位的說法，雪崩發生在長野縣與岐阜縣長倉山的長野縣松本市一側。

據一名民眾表示，雪崩發生時有多人正在滑雪，「山坡上有多名滑雪客遭受波及」，另據共同社報導，消防人員透露，他們被告知雪崩發生時有5、6名滑雪客在現場，警消已展開搜救行動，並且確認受困人數。

警方指出，發生雪崩的地點位在一處山坡上，從那裡可以登上松本市的滑雪勝地「乘鞍山滑雪度假村」（Blue Resort NORIKUR）的頂端。斜坡的積雪寬約200公尺、長約200公尺。

根據NHK的空拍鏡頭，有許多人正在用鐵鍬挖雪。

事實上昨（13）日當地就已降下大雪，長野當地氣象台先前已經對當地方發出雪崩警告。

根據岐阜縣高山市的旅遊網站介紹，乘鞍岳是廣受民眾歡迎的滑雪地點，初學者至高階選手都相當喜愛。

除了乘鞍岳，NHK也報導，長野縣駒根市的木曾山脈千疊敷冰斗今日上午也發生雪崩，多名滑雪客受到波及，不過已自行脫困。

(中時新聞網)