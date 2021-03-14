農曆2月2日是福德正神「頭牙」的日子，各地福德祠一早就湧入許多信眾參拜。台中市南區國光里福正宮14日舉行土地公誕辰祭祀典禮「頭牙」，廟方準備了甜與鹹口味的湯圓讓民眾享用，現場熱鬧滾滾。

民進黨市議員邱素貞一早到東南區東信、大興、南門、新建國市場等多座福德祠參拜，並與女兒國光里長陳雅惠、福正宮管委會主委賴坤柱等人到福正宮上香祭拜，祈求風調雨順、國泰民安。

依據民間宗教習俗，每逢農曆初2、16兩天都要「做牙」祭拜土地公，農曆新年過後的第一次做牙，也就是農曆2月2日這一天，被稱為「頭牙」，深受民眾重視。

土地公是大家最親近的地方神祇，也是與土地關係最密切的神明，長久以來受到民眾的尊敬。邱素貞說，「頭牙」也是土地公的生日，民間有拜湯圓、吃湯圓、演戲酬神等鄉土活動，希望藉這個民俗節慶，提醒大家關心地方、敦親睦鄰，一起愛護區里。

14日是農曆2月2日「頭牙」，也是土地公的生日，南區國光里福正宮舉行土地公誕辰祭祀典禮，廟方準備了熱呼呼湯圓讓民眾享用，儘管新冠肺炎疫情延燒，許多民眾減少出入公眾場所，但土地公是大家最親近的地方神祇，也是與土地關係最密切的神明，長久以來受到民眾的尊敬，一大早就有許多人來參拜，祈求平安。

(中時 )