屏東高工電機科二年級的黃詮佑，自國小三年級開始，每周日早上6時30分，跟著父母和九如鄉路平協會志工叔叔阿姨一起出任務，到處填補一個又一個坑洞，他今天獲得保德信青少年傑出志工獎。他表示，做這件事「像跟閻羅王搶人」，民眾能行得平安，是他最高興的事。

保德信青少年基金會每年辦理「保德信青少年志工菁英獎」，21年來，已發掘超過7萬5000名優秀青少年志工，期望藉由表揚在志願服務表現優異的國高中生，為社會帶來正向改變。

今年獲選傑出志工獎的黃詮佑，從小就跟著家人及長輩去填補屏東地區馬路的坑洞，至今服務出勤時數超過3000小時，足跡遍及屏東許多鄉鎮，持之以恆的投入這項志工服務，非常不容易。

黃詮佑表示，他的父親從事冷氣冷凍設備維修的工作，20年前出門上班時，因為遇到坑洞而摔倒受傷，從此就決定把路上的坑洞填平。他父親後來成立九如鄉路平協會，並號召約40多人加入，大家一起怒力讓屏東的路更平。

黃詮佑加入成為路平志工後，從一開始只坐在車上看大人工作，到現在已可以單獨進行路平作業，從物資準備、插旗、扛瀝青、補瀝青、操作壓力機，都難不倒他。

每回鋪路後，看著被鋪平的路面，黃詮佑總是滿心歡喜，因為早一點把路舖平，就減少一次可能的傷亡。黃詮佑的父親未來打算將九如鄉路平協會交給黃詮佑，黃詮佑也將路平當成自己的志業，要努力將屏東的馬路鋪平，避免有人因路面坑洞而受傷。

另一位獲得傑出志工獎的新竹縣美國學校10年級學生許哲維，出生時是早產兒，在成長過程受到很多人幫助，因此他立志當志工回饋社會。國一暑假時，他與父親加入偏鄉修繕團隊，踏上志工之路。

許哲維號召志工跨校組隊，前進新竹縣五峰鄉泰雅部落，他爭取企業贊助，協助資訊課程架設，提供原鄉孩童線上課程強化知識。此外，他還跟原鄉農民購買通草、小米、馬告等作物，創造出Rangi護手雙品牌，以增加當地人收入。他表示，從這過程中，覺得自己被需要，很有成就感。

(中時 )