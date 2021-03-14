陳姓主嫌等8人平時攜帶氣動槍出門，並將槍枝放在後車廂內恐嚇欠錢的債務人。（圖／李文正攝影）

黑幫討債恐嚇丟河餵魚 強逼喝水難驗傷

竹聯幫捍衛隊陳姓男子，夥同20多歲幫眾，在北市中正、萬華一待橫行討債，近1年來，涉及多起暴力討債，檢方獲報，陳等人將被害人帶到河邊馬場町公園，恐嚇要丟入河中，還逼迫喝下上千c.c.的礦泉水，警方9日持搜索票逮捕陳嫌以及幫眾等8人到案，起出安非他命、長短氣動槍，訊後依組織犯罪、恐嚇、妨害自由以及毒品等罪嫌送辦。

28歲陳姓男子有多項恐嚇、妨害自由前科，自稱捍衛隊，平時將氣動槍放在汽車後行李廂內，開Alphard出門討債，遇到欠錢不還民眾，就拿出長、短氣動槍，聲稱幫派火力強大，藉此恐嚇被害人，還有欠下數十萬的被害人，被帶到河濱公園毆打，恐嚇若再不還錢，就要丟到河裡餵魚。

另外，陳嫌的小弟因買賣毒品欠債，陸續遭陳姓老大恐嚇，其中被害人，被逼喝下數千c.c.的桶裝水，讓被害人忍受肚漲痛苦，身體又沒有外傷，無法驗傷報案。

警方9日持搜索票，在萬華區一處平民住宅內逮捕陳嫌，並稱陳嫌藉著住國宅掩護，並從屋內起出長短氣動槍、被害人本票15張以及0.42公克安毒，並逮捕主嫌的弟弟、周姓、王姓、謝姓的8人，訊後移送台北地檢署複訊。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )