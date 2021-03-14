台中市大里區十九甲立仁福德祠14日舉行「頭牙」活動，廟方準備雞酒、麵食給民眾享用；近來因高麗菜出現產量過剩、價格崩跌，為幫助農友，台中市民進黨市議員李天生日前向菜農採購高麗菜1000顆發送，吸引不少民眾到場排隊領取

14日適逢農曆2月初2日「頭牙」，同時為「福德正神壽誕千秋」，前往福德祠祭拜的信眾絡繹不絕，因此吸引不少民眾前來領取高麗菜，並且由大家自由樂捐，所得善款全數捐贈給福德祠急難救助基金，李天生強調，希望達成幫助菜農、做公益及提供鄉親品嚐3贏的目標。

李天生指出，高麗菜生產期間沒有颱風侵襲，出現盛產，連帶造成市場價格慘跌，農民採收不符成本，任高麗菜爛在田裡做肥料，十分可惜，因此協助採購促銷，盡一點心力。

李天生說，為幫助農友，專程前往彰化縣芳苑鄉產地直接採購2車約1000顆高麗菜，上午8時起在福德祠發送，此次發送的高麗菜為「雪翠」種，體型狀碩，清甜鮮翠，獲得鄉親們的好評。

十九甲立仁福德祠主委陳稼松表示，農曆2月2日為「頭牙」，前來「搶頭香」的民眾十分踴躍，廟方特地準備雞酒和麵食，讓大家「吃平安」，吃完後再領取李議員贈送的高麗菜返回，希望一整年「平平安安」。

(中時 )