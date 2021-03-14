「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政，今（14）日自爆臉書帳號遭停權，30天內不能直播、登廣告，質疑是被有心人士惡意檢舉。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇似乎知道原因，在臉書指出，「因為你分享性別歧視言論」，轉貼文章影射他是同志。

潘忠政今在臉書貼出一張截圖，揭露他的帳號被列為「已限制帳號」，他說，過去從來未有類似紀錄，因此懷疑是被網軍惡意檢舉。雖潘忠政平時未將臉書當作重要社群管道，即使限制直播、登廣告也無傷大雅，但不知臉書審核機制到底如何運作，是哪些行為和文章使他被停權，他未來將考慮向臉書申訴，了解被限制的原委。

臉書帳號受到多項限制，潘忠政不解。（圖／摘自潘忠政臉書）

對此，王浩宇在臉書指出，原因非常單純，「臉書對於性別歧視言論非常敏感，所以別再隨意分享了」。王浩宇進一步解釋，「潘忠政轉貼影射我是同志的文章」，雖然短短10分鐘就被臉書下架，但臉書針對性別歧視有相關的規定，輕則停權一個月，重則永久刪除帳號。

王浩宇表示，自己選擇原諒沒有提告，也沒有要求潘忠政道歉，結果潘忠政把臉書對此歧視言論的懲處，帶風向說是被國家機器打壓，他覺得真的是刻意誤導民眾，非常不妥當，並提醒大家不要亂轉貼那個截圖，小心也被鎖帳號。

不過，王浩宇指出PO文10分鐘就被下架的說法，隨即遭網紅四叉貓（劉宇）打臉，留言表示，「沒，那篇文章活了好幾個小時才被下架」。

王浩宇指出，潘忠政臉書會被限制，是影射他是同志。（圖／摘自王浩宇臉書）

(中時新聞網)