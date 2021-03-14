新冠肺炎疫情在全球持續延燒，但台灣除了因為控制得當受到全球矚目外，蔡英文總統14日出席第91屆國醫節大會，大讚自去年疫情爆發以來，台灣發展中西醫合作的模式受到世界矚目，尤其一款中醫中藥複方「清冠一號」，在世界熱銷，更讓世界看到台灣。（鄧博仁攝）

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，但台灣除了因為控制得當受到全球矚目外，蔡英文總統14日出席第91屆國醫節大會，大讚自去年疫情爆發以來，台灣發展中西醫合作的模式受到世界矚目，尤其一款中醫中藥複方「清冠一號」，在世界熱銷，更讓世界看到台灣。（鄧博仁攝）

新冠肺炎蔓延全球，但台灣的中醫中藥複方的「清冠一號」在藥廠授權製造後，已經熱銷全世界14個國家在使用，總統蔡英文今出席第91屆國醫節大會時大讚，自去年疫情爆發以來，台灣發展中西醫合作的模式受到世界矚目，顯示台灣的中、西醫雙軌運行逐漸成熟，中醫師則藉機陳情，希望政府協助中醫核發更多專業人士證照。

中醫師公會全聯會今舉行「第91屆國醫節」，總統蔡英文及立法院長游錫堃均出席，蔡英文大讚，台灣的中、西醫雙軌運行逐漸成熟，在新冠疫情延燒至今，中醫更因為過去累積的研發能量，衛福部國家中醫藥研究所帶領研發、可用於治療新冠肺炎的中藥複方「清冠一號」，台灣藥廠獲得授權製造後，行銷歐、美、日等14國，在世界熱銷，讓世界看到台灣。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚也藉機表達，中醫藥發展法雖然已經通過，但是到現在為止，西醫團隊共有12張醫師人員證照，中醫師卻只有一位，就是中醫，沒有專屬的護理師等。

柯富揚強調，合法、合理的專業調劑人員、傷科輔助人員、中醫護理師等都應該也要核發合格證照，好的團隊才能全面照顧人民，「西醫是巨人，跑一步，我們中醫還追不到」，陳情，希望總統蔡英文可以協助。

柯富揚表示，去年中醫發明清冠一號，行銷歐美日，目前已有14個國家使用，且不少居家隔離患者透過視訊也可以得到的中醫照顧，目前正常執行中醫居家照護和居家醫療，需要政府更多的關懷與幫忙。

蔡英文致詞時表示，台灣中醫藥在「中醫藥發展法」制定後，中醫藥發展走向新里程碑，中醫特定疾病輔助醫療計畫的治療反為除原本的癌症、孕產照護，也新增呼吸困難的病人。

蔡英文也表示，仍要持續發展中醫學的訓練和中醫照護佈建的工作，並讓法規越來越完善；在中藥品質方面，不論查驗制度、檢驗標準、製造品質和中醫藥典的編修，也都要積極接軌國際標準，並在中醫藥研發製造爭取新南向市場的機會。

(中時 )