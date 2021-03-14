從將捷鬱金香酒店頂樓可以遠眺觀音山和淡水河出海口。（旅遊達人米歐攝）

很多人聽過、經過或住過位於淡水的將捷鬱金香酒店，對酒店匠心獨具的歐式建築風格驚艷外，放眼淡水河畔美景，令人頓時放下都市喧囂帶來的壓力。若此時再碰到林懷民，心底會有什麼樣的漣漪盪漾開來？！

春天來了，位於淡水的將捷鬱金香酒店推出【春遊滬尾心旅行】，三天二夜行程，但串連了雲門劇場、三芝茶廠的體驗，旅程安排充實的讓人悸動！讓記者帶領大家一窺淡水旅遊新境界。

將捷鬱金香酒店位於淡水河口，從酒店可遠眺觀音山與淡水河出海口，周邊擁有台灣第一座高爾夫球場（日據時代建立的，迄今有百年歷史）、滬尾砲台、一滴水紀念館及雲門劇場等；無論哪個景點，從酒店出發，步行5~10分鐘即可抵達。

入住首日，可在飯店內用餐，欣賞淡水河壯麗的黃昏、夜景，也可輕輕鬆鬆的在飯店廣場，享受河水帶來的新鮮氣，瑰麗夜景，或赴淡水老街、漁人碼頭吃傳統小吃、美食。

入住第二日，可參加酒店這次擴大旅遊版圖的規劃，由雲門劇場與三芝茶的在地職人，帶領遊客深度感受淡水人文之美。上午赴雲門劇場，由劇場職人帶領走訪融合新舊文化的園區，聽到、看到林懷民的巧思與堅持，再由職人引進劇場排練室，將舞者每日必練習的太極導引、內家拳，以簡單、趣味的方式，引領民眾舒展身體，進而體會舞者的職人精神。

12年前雲門在歷經火劫後，從八里搬到淡水「山坳裡」，它擁有著青銅雲頂，是台灣第一個由民間力量捐助興建的藝術文化園區，裡面充滿了林懷民與黃聲遠建築師設計構想，當職人緩緩地道出雲門劇場的故事、歷史，無形中已將你我拉進雲門，一窺雲門劇場建築的奧妙。

雲門舞者帶領大家體驗太極導引。（旅遊達人米歐攝）

此外，從職人導覽中，了解到林懷民會成為林懷民─現代舞大師，是與他的家庭、從小的訓練，息息相關，而林懷民父親的一席話，讓林懷民創辦雲門後，發現自己惹了一個大麻煩。

下午到三芝茶小栗手作茶園體驗製茶文化，戴上斗笠、揹起採茶簍或在腰間綁著採茶袋，爬上位於山間的茶園，這由茶園主人粟益民用輕快宏亮的聲音，教導大家，如何從一株株茶樹上，採下一心二葉的嫩芽，他還會集結大家採摘的嫩葉，當場試範製茶，從炒青到烘烤，最後讓大家品飲自己採集現場製作的茶湯，並讓大家帶一小包茶葉回家，與親友分享。

三芝的茶小栗手作茶園可讓民眾體驗製茶文化。（旅遊達人米歐攝）

將捷鬱金香酒店擁有175 間客房，前面可眺望淡水河與觀音山，擁無限河景、山景，後靠台灣第一座高爾夫球場，晚上可登上酒店的望高樓品茗或點杯金色三麥啤酒，在輕風徐徐中，欣賞令人迷醉的晚霞。

第三日，建議步行，到滬尾砲台、一滴水紀念館走走。滬尾砲台建造於1886年，佔地約8公頃，為火炮砲台，是台灣第一位巡撫劉銘傳為防衛台灣淡水港而主導建造；砲台已停用多年，但建築完整，已被內政部列為二級古蹟。

一滴水紀念館是移築日本一棟建於西元1915年間的古民家木造建築，館內設置「水上勉文庫」及「陳舜臣文庫」，以促進台日文學交流為主。

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(中時新聞網)