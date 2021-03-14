美國媒體日前披露，德國基民黨國會議員霍普特曼被指控藉故收取外國賄款而被請辭調查，台灣也因此被國際點名花了80多萬台幣購買該議員所出版小報廣告，對此，國民黨立委陳以信痛批政府對外宣傳經費有限，這筆錢的來源是否合法，我國駐德代表謝志偉要不要說清楚講明白。

美國著名政治雜誌Politico最新報導，德國基民黨國會議員霍普特曼（Mark Hauptmann）因被指控藉故收賄亞塞拜然的錢而請辭。該文引述德國五大報之Der Spiegel報導，指出亞賽拜然駐德國大使館花費16,744歐元，購買此議員於圖林根自由邦（Thuringia）所出版地方報紙的新聞廣告，該報3個月發行一次，份數僅5萬5000份。其中提到台灣跟越南政府也有向該報購買廣告，德國報社DerWesten更指出，台灣買廣告的錢最多，高達24,000歐元（匯率換算約80多萬台幣），遠高於亞賽拜然和越南。

對此，陳以信今（14日）在臉書發文表示，現在霍普特曼議員因被指控藉故收取外國賄款而被請辭調查，台灣也因此被國際點名，我國駐德謝志偉代表應該出面澄清，到底台灣為何要購買該議員所出版小報廣告？有沒有政治考量？為何那麼貴？我國對外宣傳經費相當有限，如此投注在特定議員所擁有媒體上值得嗎？合法嗎？

陳以信直言，自己身為立法院外委會委員，有責任監督政府預算花在刀口上，現在這事情不僅鬧上國際媒體，還讓台灣蒙受可能賄賂他國政要之嫌，花錢還變成冤大頭，外交部與謝志偉都應該立即向國人與國際清楚說明。

(中時新聞網)