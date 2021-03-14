今（14日）適逢白色情人節，新北市長侯友宜出席市政行程時說，情人節祝福所有人心想事成，有愛的人能夠永遠在一起，其實自己還是每天在忙著工作，可能有時候也不太去記得哪些重要節日。

侯友宜說，不過只要每天保持一個跟所有最心愛的人能夠常常關心、常常能夠在一起互相的祝福、體諒、包容，大家就是有愛，所以每天都過情人節才是給最愛的人最佳的禮物。

(中時 )