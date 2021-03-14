白色情人節 侯友宜：每天都過情人節才是給最愛的人最佳的禮物 12:382021/03/14 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（14日）適逢白色情人節，新北市長侯友宜出席市政行程時說，情人節祝福所有人心想事成。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（14日）適逢白色情人節，新北市長侯友宜出席市政行程時說，情人節祝福所有人心想事成，有愛的人能夠永遠在一起，其實自己還是每天在忙著工作，可能有時候也不太去記得哪些重要節日。 侯友宜說，不過只要每天保持一個跟所有最心愛的人能夠常常關心、常常能夠在一起互相的祝福、體諒、包容，大家就是有愛，所以每天都過情人節才是給最愛的人最佳的禮物。 高麗菜滯銷 侯友宜向中央建言：內銷、外銷一起來 興大文創風滴雞精 傳濃濃情意 (中時 ) #侯友宜 #情人節 #能夠 #白色情人節 #禮物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳芳語高歌〈KowTow〉炸熱場子 04:102021/03/14 娛樂新聞 淡北道路藍營民代批雙標 侯友宜盼中央體恤給予支持 11:272021/03/14 政治 淡水第一漁港啟用 顧漁民拚觀光 04:102021/03/14 地方新聞 伊能靜上海豪宅內部曝光 奢華歐風裝潢宛如城堡 09:412021/03/14 娛樂 麻豆柚花追香馬拉松 白色情人節浪漫開跑 10:192021/03/14 寶島 當酒店抹布裝上晶片 04:102021/03/14 專題周報 愛莉莎莎被罵翻神隱1個月現蹤 「每天都在反省」新造型曝光 11:262021/03/14 娛樂 《人氣排行TOP10》別讓雜亂攻擊你的家！超機能美型收納讓家煥然一新 09:002021/03/14 居家生活 長歌藝術推胡克敏精品展 04:102021/03/14 企業經營 華人女導演寫傳奇 04:102021/03/14 專題周報 獲利轉盈創高 業績靚外資讚 愛普世芯 營運喊衝 04:102021/03/14 產業特刊 生活熱門新聞 年輕夫妻罹肝癌！愛吃這種水果惹禍 醫警告：3食物別亂吃 - 生活 消夜買鹹酥雞要老闆「蒜頭多加點」 他回家一打開7000人笑翻：肉在哪 - 生活 明起連5天飆破30度 下波鋒面＋強冷空氣這天報到 - 生活 都市人不懂！他列鄉下10大習慣 網超有感：真的全中 - 生活 大掃除打開逃生窗看見這幕媽媽嚇壞 內行一看照片：妳要發了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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