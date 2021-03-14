近日日本西本貿易公司（Wismettac）公告因台灣外銷至日本香蕉中，遭驗出百克敏（殺真菌劑）超標6倍，因而公告回收。農委會農糧署副署長姚志旺坦言確有此事，但僅為個案，其餘的貨櫃均合格。而執政黨近來不斷宣傳的「水果大外銷」卻不停被發現只是在「大內宣」，遭大陸禁止的鳳梨轉外銷到他國更是因為政府有對運費進行補助才能如此順利，有網友就指出，如今這種「賣一顆補貼一顆」的作法，到底可以耗多久？

臉書粉專「比特王」今(14)日發文指出，民進黨政府以及特定媒體不停使用「鳳梨轉銷成功」來進行大內宣，好似大陸對鳳梨的禁運對於台農民一點影響都沒有，但事實上，政府為了維持「外銷成功」的表象，花了無數金錢進行補助。

比特王指出，目前鳳梨在國內每公斤的售價都在10到30元不等，但政府為了拚外銷，針對出口鳳梨進行補助，外銷澳洲空運每公斤補助105元、海運23元，中東地區海空運每公斤15元、其他地區也有12元的運費補助，這樣近乎「買一顆送一顆」的補助方式來消耗人民的納稅錢做宣傳，這種方式可以持續多久？

該數據引發網友討論，表示「用人民的稅金，做他們的面子」、「做足了面子也要外銷不惜成本， 反正也不是花他的錢」、「現今執政黨除了灑錢外，什麼也不會」、「這根本就是半賣半相送，台灣的錢有這麼多可以亂花嗎？」「怎麼不補貼一下勞工們上下班的油錢」、「一直說勞保要倒了要漲價，拿這些錢來補貼啊」、「817選出來的灑錢政府」。

(中時新聞網)