中醫師公會全聯會今舉行「第91屆國醫節」，討論中藥物用藥安全。（鄭郁蓁攝影）

盛唐中醫去年發生違法使用硃砂，造成民眾對中藥用藥安全充滿不信任，衛福部與地方衛生局因此抽查全台145家中醫師診所藥物是否違法添加重金屬砷、鉛、汞，結果全數合格。但消基會檢測卻不同調，調查發現來自藥商藥局的重金屬含量卻有5.9％超標，來源不明的藥物則高達33.3％含有西藥，呼籲民眾還是要到合格院所就醫。

去年盛唐中醫診所院長呂世明（現改名呂志霖）使用禁藥硃砂入藥，造成前議長張宏年一家四口等28名患者鉛中毒，最小受害者甚至年僅4歲。該案引發全台中藥用藥疑慮風暴。

衛福部因此啟動「109年度中醫診所專案計畫」，針對全台七大類中醫診所，共分盛唐連鎖診所、涉案中醫診所負責人曾支援的診所、涉案中醫診所內中醫師曾支援診所、中藥不良反應通報重金屬病人就診診所、中毒個案首次診斷前兩錢就診件／人數、硃砂適應症診斷者後續有鉛、汞中毒的中醫院、其他中央或是地方主管機關篩選的特定診所，共109家，再加上地方衛生局也擴增，最後專案全國共稽查145家中醫師診所。

衛福部中醫藥司科長蔡素玲表示，這次抽驗項目為調查是否藥物中含有砷、鉛、汞等禁藥、藥袋是否標示完整、病例記載是否屬實以及有無不當網告。檢體則取自調劑室調劑完成的患者藥品、調劑處所架上「僅有代碼標示」、「無藥品名稱標示」或「無中藥藥品許可證字號」等中藥製劑。

蔡素玲表示，這次調查從109年9月1日到10月15日，為期一個半月，最後發現全數都合格，沒查到處方硃砂。因此最後定調，盛唐相關三家診所的禁藥為個案問題，沒有體制或是通案的問題。

蔡素玲表示，儘管都合格，但未來中醫藥司未來也會精進教育、醫療法規、醫學倫理，讓這種事情不會再發生，提供民眾更優質的服務。

此外，在盛唐中醫事件後，消費者保護基金會也和中華民國中醫師公會全國聯合會合作，補助消費者委託送驗有疑慮的藥物進行檢驗。

消基會執行董事長胡峰賓表示，這次檢測將藥物分三大來源，分別是國內醫療院所（中醫診所與醫院）、藥商藥廠（藥局、藥房、中藥行、參藥行、中藥廠）、以及不明來源（包含國術館、中國大陸、委託親人購買等依法不得販售及提供藥品者）。

檢測項目為，2020也進行中藥檢測，檢測「有無西藥」、「有無重金屬（鉛汞鎘），鉛至少12公克、汞至少5公克。

檢驗發現，在西藥成分部分共有37件檢體，結果發現不明來源的藥物高達33.3％中藥當中含有西藥，其餘兩個管道沒有。

但在重金屬部分，共檢測204件，其中來自國內藥商藥局的34件中，有2件的重金屬含量超出30ppm，檢出率為5.9％。至於140件來自醫療院所以及30件來自不明來所的藥物重金屬含量合格。

對於調查結果不同調，蔡素玲表示，這次專案的目標是希望釐清這是否為單一醫師的行為還是普遍開業業者的行為，因此才會先與健保署合作勾稽找出高風險者，也就是曾被診斷出鉛汞中毒病患，回溯其兩年前就醫紀錄的診所，至於消基會的採檢方式，並非醫療院所。

不過，蔡素玲也強調，衛福部將要推動「分級管理」，初步可能先針對醫療院所的用藥採取認證制度，最快明年先辦理試辦計畫，畢竟中藥材使用太廣泛，希望先從醫療院所做起，讓民眾安心。中醫師公會全聯會理事長柯富揚也支持做「醫療用、非醫療用」的分級管理。

(中時 )