食藥署日前公布最新邊境不合格清單，一款由杏豐實業股份有限公司自德國進口的「NUK迪士尼安睡型乳膠安撫奶嘴」，在蒸發殘渣溶出試驗（水、40℃/24小時），發現有68ppm的雜質溶出，超出合格標準40ppm以下，因此將共324個（3.60公斤）的奶嘴全數退運與銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，這是近6個月來的第一件奶嘴蒸發殘渣溶出不合格事件。陳慶裕說，此試驗是模擬40℃相當於嬰兒嘴巴的溫度，測試奶嘴雜質溶出狀況，發現雜質溶出超出標準，這代表讓小朋友使用時即有溶出過量雜質的風險。

小兒科醫師黃瑽寧也在《黃瑽寧醫師健康講堂》臉書粉絲頁中提出看法，認為購買任何嬰兒用品包括奶嘴，還是要看盒子上的認證或合格標示，至少這代表有國家單位幫忙把關，若是購買國外平行輸入、網路代購、或夜市贈品等嬰幼兒商品，就會少了這道程序，若沒經過檢驗，用在寶寶身上，心裡總是毛毛的！

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海受訪時則說，除了選購合格的奶嘴之外，正確的清潔方式也很重要，由於奶嘴材質多為橡膠，若是直接用沸水煮滾消毒，可能會讓孩子陷入塑化劑的風險。嬰兒用品業者則建議先用清水沖洗奶嘴，再放入蒸汽消毒鍋烘乾，奶嘴也該定期更換較為安全。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)