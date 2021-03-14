台灣每個地方都有當地獨有的特色，有網友近日在臉書發起「用文字描述你住哪？但不能出現地名」的活動，引起廣大迴響，其中有網友透露，他住的地方「能見度不到200公尺」，一時之間讓人困惑，結果答案揭曉令眾人意外，原來是指林口，因為時常起大霧，所以能見度不佳。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》發起「現在來用文字描述你住哪？但不能出現地名」，沒想到引起網友熱議，瞬間湧進上萬則留言回應，有些形容一猜就中，有的雖然一開始想不到，不過答案一出則令人忍不住會心一笑。

網友發起「用文字描述你住哪？但不能出現地名」，湧進上萬則留言回應。(圖/截自臉書 爆廢1公社)

有網友留「五顆樹木的夜生活區」，結果馬上有人猜到是台北市的林森北路；「公園很多、火雞害怕的地方」，答案是嘉義；至於「全台最甜的地方」，眾人一致公認，一定是口味偏甜的台南；有網友說「能見度不到200公尺」，答案揭曉是林口，原來是因為時常起大霧。

還有許多令人看了為之一笑的答案，包括「慶記之都（高雄）」、「防疫破口(桃園)」、「火車站附近賣運動鞋的店超級多，因為移工多、超愛買（中壢）」；「巷子特別多、人口密度很高、路名常常跟隔壁搞混的區（永和）」。

此外，除了台南以外，也有許多地方因為當地特有口味令人印象深刻，像是「炒粄條一定要炒蕃茄醬，剉冰要冷熱吃的地方（潮州）」；還有人說「血液裡面都是東泉（台中）」，因為在台中幾乎人手一罐從小吃到大的「東泉辣椒醬」。

準嗎？ 網瘋傳「台北、高雄、台南人」分辨法

(中時新聞網)