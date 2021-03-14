新北市板橋區深丘福德宮和埔墘福宮認購500箱鳳梨、高麗菜捐給市府愛心大平台。（葉書宏攝）

新北市板橋區深丘福德宮和埔墘福宮認購500箱鳳梨、高麗菜捐給市府愛心大平台。（葉書宏攝）

新北市板橋區深丘福德宮和埔墘福宮認購500箱鳳梨、高麗菜捐給市府愛心大平台。（葉書宏攝）

今（14）日農曆2月2日福德正神聖誕，新北市板橋區深丘福德宮和埔墘福宮分別認購500箱鳳梨、高麗菜為土地公慶生，並幫助農友，同時透過愛心大平台提供弱勢民眾、共餐據點、安置單位及板橋區低收入戶家庭。市長侯友宜一早前往該二宮廟參拜祈福，向福德正神祈求庇佑市民安居樂業、遠離疫情，並頒贈感謝牌表達謝忱。

侯友宜表示，今天是土地公聖誕千秋，深丘福德宮及埔墘福德宮從事公益慈善事業從不落人後，感謝這兩間宮廟認購鳳梨及高麗菜，為農民紓緩鳳梨出口問題及高麗菜滯銷情形，並透過「新北市好日子愛心大平台」照顧助弱勢族群。

深丘福德宮主委黃水盛表示，福德宮每年都會捐款從事社會公益，連續6年辦理寒冬送暖活動，去年更響應市府號召，捐贈防疫基金、居家火災警報器和復康巴士。土地公是掌管土地的神明，感念土地公照顧農友及農作物，經開會決議認購500箱鳳梨幫助果農，也能照顧更多弱勢團體。

埔墘福德宮主委廖榮清表示，擁有200年歷史的埔墘福德宮，宏揚福德正神慈悲精神，捐贈防疫基金力挺市府抗疫工作外，為協助農民紓解盛產的高麗菜，開會決議認購500箱高麗菜讓弱勢團體加菜，品嘗當季美味，更感受土地公的庇佑關懷。

民政局長柯慶忠表示，新北市主、副祀福德正神宮廟近500間，高居諸神信仰第一名，從事公益慈善事業也不落人後，深丘福德宮和埔墘福德宮皆為本市績優宗教團體之一，感謝廟方支持市政，配合防疫措施。此外呼籲民眾神明聖誕期間，至宮廟祈福參拜，請全程佩戴口罩做好防疫措施，保護自己也保護別人。

(中時 )