雲林縣長張麗善向土地公上相祝壽後，也幫忙發鳳梨，同時呼籲民眾四月至五月雲林鳳梨盛產時，也要多吃多支持。（周麗蘭攝）

土庫鎮石廟里的土地公廟，正是石廟里名字的典故由來。（周麗蘭攝）

百年前土庫鎮民眾把一顆水飄來的石頭打造為石廟，供奉土地公。（周麗蘭攝）

土庫鎮石廟里的土地公廟是廟中廟，特別的是土地公、土地婆同住。（周麗蘭攝）

土庫鎮石廟里的百年土地公廟爐主會今（14日）幫土地公慶生，只要信眾向土地公上香祝壽就送一顆鳳梨，為鳳梨農盡點心力，也祝福信徒好運旺旺。

土庫鎮「石廟里」的典故源自於該土地宮廟，百年前民眾把一顆水飄來的石頭打造為石廟，供奉土地公，香火鼎盛後，信徒再蓋一座水泥廟把石廟移入，目前是廟中廟，特別的是這座石廟有土地公、土地婆一起住。

農曆二月初二是土地公生日，2021年石廟里土地公廟爐主、土庫女婿郝思緯從高雄買1000顆金鑽鳳梨為土地公慶生。

郝思緯說，有一天心中突然有個土地公希望生日熱鬧的感應，經與爐主會的夥伴討論後，決定首次舉辦吃丁酒（麻油雞酒）與湯圓的慶祝會，他個人另買1000顆金鑽鳳梨致贈給祝壽的民眾。

郝思緯表示，原以為鳳梨很便宜，沒想到現在還不到產季，只有屏東和高雄產出，他向高雄大樹的一名閔姓果農訂貨，該鳳梨農除了自種也和農民契作，目前正是外銷香港、日本的時刻，為了幫土地公慶生，閔姓農民還是便宜賣給他，又幫忙把鳳梨從田裡運到雲林土庫。

閔姓鳳梨農說，三月鳳梨產量少，往年這時價格本來就不錯，今年受到大陸停止進口台灣鳳梨消息的預期心理衝擊，價格稍降一些，但目前內外銷仍供不應求，四月後台南的鳳梨大出，全台鳳梨價格才會見真章。

閔姓果農表示，大陸停止進口台灣鳳梨消息傳出後，不少企業預購鳳梨送給客戶，但目前還不到盛產季節，暫無法交單。

縣長張麗善14日到石廟里土地公廟上香，得知有拜壽送鳳梨活動，她對爐主會的義舉很肯定，也呼籲民眾四、五月雲林鳳梨盛產時要多買、多吃。

(中時 )