芎林鄉公三公園以運動為主軸，分為4大區域，滿足不同年齡層的運動需求。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

芎林鄉公四公園具有水霧自然遊戲場，期望降低夏季在公園玩耍過熱的問題。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣長楊文科推動特色公園，以3年、22億經費打造22座特色公園，其中芎林鄉3座特色公園預計年底完工，設計圖日前公開，其中公一公園由設計團隊融入在地特色「方口獅」，由國內專業遊具廠商打造，預計將有全台唯一的方口獅特色遊具，成為在地新亮點。

楊文科表示，22座特色公園將陸續施作，芎林的公一、公三、公四3座公園將於今年底落成，為了貼近民眾的需求，設計團隊去年開始舉辦多場工作坊與講座，蒐集小孩、長者意見，並根據民眾的回饋，以在地特色設計公園。

產業發展處指出，芎林公一公園以客家「方口獅」特色為主題，以一座大型主題遊戲設施為主，方口獅嘴部有3條溜滑梯，肚子則有塗鴉牆、尾巴有攀爬強，還有方口獅展演廣場，提供在地舞蹈團隊排練，也成為小型演出的場地，另外還有共融式親子鞦韆、銀髮族的體健區。

芎林公三公園則以運動為主，並透過龜兔賽跑為發想，規畫4大區域，包含學齡前及學齡設施，設置100公尺環狀幼齡Push bike區、投籃沙坑區及共融轉轉杯沙坑區；青少年設施則有標準籃球場、200公尺地景運動跑道；銀髮族體健設施則有1系列基本訓練站，使銀髮族可以利用每個簡易的訓練設施，維持日常動作，如上下公車、樓梯等，還能改變設施負荷加強強度，提供使用者彈性運用並訓練。

公四公園則結合在地地理條件，以淺山起伏地形為特色，設計水霧自然遊戲場，透過水霧降溫，也解決說明會中居民反映公園炎熱的問題，園區內也分為水霧自然遊戲區、共融親子運動遊戲區、學齡前創意沙坑區共3個區域，視線具有穿透性，讓家長可以看到遊玩中孩子的動向。

過去在工作坊、說明會中，不少民眾也反映不要有罐頭遊具，新竹縣政府也將公園基本設計圖公開在臉書「五色鳥飛閱公園」，歡迎民眾多發表意見，提供設計單位參考。

(中時 )