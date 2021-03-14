大地回春，花蓮縣光復鄉太巴塱地區每到3月時分，箭筍紛紛破土冒出頭，光復鄉公所及光豐地區農會為推廣箭筍，在產季辦理箭筍小旅行，由部落族人帶領遊客深入山林中的箭筍園，親自採集，體驗獵人野地午餐，學習山林知識與部落文化，深度體驗部落生活，盼能創新箭筍產業與傳承地方文化。
光豐地區農會總幹事張明發說，箭筍多集中在海岸山脈一帶，太巴塱地區目前種植面積最大，約120公頃左右，今年因陽光照射佳，雨水充沛，有助於箭筍生長，預估每公頃地可產出3000公斤。箭筍是全台最早產出的筍種，春蟄後，可在市場見其蹤影，加上光復鄉箭竹筍栽培面積、產量及品質皆領先全台，因而享有「天下第一筍」之美名。
張明發指出，箭筍最初並非在地部落族人的主食，當時是取其成竹做為建築或傢俱材料，1970年代，政府鼓勵興建水泥建築，才逐漸將箭筍轉為食材。
不過箭筍產季僅一個月，光復鄉公所及光豐地區農會為幫助辛苦農民創造額外收益，除鼓勵於市場販售，近年亦透過不同方式行銷，如箭筍饗宴、委託花蓮農改場開發箭筍加工品等，今年也分別推出「剛好遇箭你」箭筍小旅行及「慢遊箭筍趣」食農遊活動，增加箭筍曝光度。
光復鄉長林清水說，鄉公所去年試辦「剛好遇箭你」箭筍小旅行反應熱烈，今年化身輔導角色，日前舉辦3天深度小旅行，帶領遊客至太巴塱部落家族傳統領域採集箭筍，透過系列解說與走山體驗，讓鄉內社團與協會藉以開發不同特色小旅行。光豐地區農會「慢遊箭筍趣」一日食農遊則將於28日開跑。
此外，光豐地區農會今年也輔導箭筍農民自產自銷，自本月20日起，連續3周在吉安鄉黃昏市場前辦理搶鮮活動，讓民眾品嚐鮮採箭筍的甘甜滋味，且期間購物滿500元，即送光復地產限定紅米乖乖或樹豆乖乖一包。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。