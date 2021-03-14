光復鄉公所辦理的「剛好遇箭你」小旅行反應熱烈，由響導帶領遊客至太巴塱部落家族傳統領域採集箭筍，透過系列解說與走山體驗，了解部落文化。（光復鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

每年3月中旬至4月中旬是箭筍產季，光復鄉公所及光豐地區農會為幫助辛苦農民創造額外收益，近年透過不同方式行銷，如箭筍饗宴、委託花蓮農改場開發箭筍加工品等，增加曝光度。（光豐地區農會提供／羅亦晽花蓮傳真）

大地回春，花蓮縣光復鄉太巴塱地區每到3月時分，箭筍紛紛破土冒出頭，光復鄉公所及光豐地區農會為推廣箭筍，在產季辦理箭筍小旅行，由部落族人帶領遊客深入山林中的箭筍園，親自採集，體驗獵人野地午餐，學習山林知識與部落文化，深度體驗部落生活，盼能創新箭筍產業與傳承地方文化。

光豐地區農會總幹事張明發說，箭筍多集中在海岸山脈一帶，太巴塱地區目前種植面積最大，約120公頃左右，今年因陽光照射佳，雨水充沛，有助於箭筍生長，預估每公頃地可產出3000公斤。箭筍是全台最早產出的筍種，春蟄後，可在市場見其蹤影，加上光復鄉箭竹筍栽培面積、產量及品質皆領先全台，因而享有「天下第一筍」之美名。

張明發指出，箭筍最初並非在地部落族人的主食，當時是取其成竹做為建築或傢俱材料，1970年代，政府鼓勵興建水泥建築，才逐漸將箭筍轉為食材。

不過箭筍產季僅一個月，光復鄉公所及光豐地區農會為幫助辛苦農民創造額外收益，除鼓勵於市場販售，近年亦透過不同方式行銷，如箭筍饗宴、委託花蓮農改場開發箭筍加工品等，今年也分別推出「剛好遇箭你」箭筍小旅行及「慢遊箭筍趣」食農遊活動，增加箭筍曝光度。

光復鄉長林清水說，鄉公所去年試辦「剛好遇箭你」箭筍小旅行反應熱烈，今年化身輔導角色，日前舉辦3天深度小旅行，帶領遊客至太巴塱部落家族傳統領域採集箭筍，透過系列解說與走山體驗，讓鄉內社團與協會藉以開發不同特色小旅行。光豐地區農會「慢遊箭筍趣」一日食農遊則將於28日開跑。

此外，光豐地區農會今年也輔導箭筍農民自產自銷，自本月20日起，連續3周在吉安鄉黃昏市場前辦理搶鮮活動，讓民眾品嚐鮮採箭筍的甘甜滋味，且期間購物滿500元，即送光復地產限定紅米乖乖或樹豆乖乖一包。

(中時 )