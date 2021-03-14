日本桌球天后福原愛2016年與江宏傑結婚後育有一對子女，卻因被拍到同遊並過夜高帥男引發婚變傳言，儘管她2度發聲明道歉，澄清沒有出軌、同宿不同房，丈夫也站在她這邊，仍不被日本民眾接受，導致東京奧運桌球解說員的工作，恐怕都會受到影響。

福原愛3歲開始練球、11歲成為日本史上年紀最輕的國手，球員生涯中獲獎無數，曾在國際桌球總會世界排名第4，即便她婚後宣布引退體壇，在日本桌球界的地位依然很高，有日媒指出如果東京奧運如期於7月舉辦，福原愛將是桌球項目的解說員。

如此神聖且重大的工作，卻因婚變蒙上陰影，根據日本第二大體育報《SponichiAnnex》指出，有資深記者透露電視台考量福原愛因婚變形象受挫，已經考慮要撤換掉她，私底下默默在找備胎人選，消息迅速傳到業界。

事實上，日本的公眾人物只要觸法、陷不倫等醜聞，幾乎都會被封殺，社會接受度遠低於台灣，福原愛被拍到同遊高帥男後，引發日本民眾撻伐，仙台舉辦的311大地震活動，身為觀光推廣大使的福原愛，影片的畫面全都沒播，本人也沒有出席活動，就連社群網站都靜悄悄，彷彿被切割般，對此負責方對原因避而不談，官方網站也將影片下架。

除了工作恐受重大影響，福原愛原本計畫將孩子帶回日本上幼稚園，因婚變事件只好暫時打消念頭，不過江宏傑的工作不受影響，近日在運動競賽節目《全明星運動會》以紅隊領隊現身，敬業的賣力闖關，神情看不出有異樣。

(中時新聞網)