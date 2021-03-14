許多人煎魚都會煎得破破爛爛，甚至黏鍋，一名時常在家下廚的男子日前在臉書分享煎魚小技巧，指出煎魚最忌諱的就是一下鍋就翻不停，只要掌握魚下鍋不要動它，就能煎出一條金黃酥脆，吃起來「恰恰(台語：香酥)」又完整的魚。

這名網友昨晚在臉書「廚藝公社」教大家如何煎魚，並表示他煎魚一直秉持著一個大原則，就是不能把人家「脫光光帶出場」，做法很間單，首先把鍋燒熱，轉至中小火至少兩分鐘熱鍋，切記熱鍋的時候不要下油，等鍋熱後再倒油、熱油後在鍋中灑一小把鹽，魚下鍋就不要動。

這名網友指出，煎魚最忌諱的就是一下鍋就翻不停，只要掌握魚下鍋就不要動，就不會破皮、黏鍋。(翻攝自 廚藝公社)

原PO表示，煎魚最忌諱魚一下鍋就不停翻動，所以放著不要動、煎五分鐘後再準備翻面，而翻面前要先用力晃一下鍋，讓魚能滑動再翻面，皮才不會黏鍋，最後把魚的背面煎一煎就完成了。

對此，網友紛紛留言：「煎魚老司機」、「謝謝大神！我就是一下鍋會不安份狂翻魚」、「煎『恰恰的』才好吃啊！」、「煎鱸魚、午仔魚我可以翻，白鯧完全搞死我」、「煎魚放鹽是廚師常用的方法，曾經有個廚師教我的方式，專業」、「說的這麼好聽，帶出場後還不是把人家吃光光」、「不鏽鋼鍋煎魚挺難的，謝謝經驗分享」。

(中時新聞網)