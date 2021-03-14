針對前立委孫大千指桃園市在2018年就有砂石場胡亂排放廢水，造成觀音海岸長期遭受污染，鄭文燦至今視而不見等一事，桃園市新聞處長詹賀舜今天表示，市府絕無護航業者，且環保局自2016年追查到今，多次重罰，後來環保局利用科學儀器監控調查、蒐集完整證據，目前已移送司法偵辦中。

詹賀舜並反嗆孫大千，他說，「孫大千先生過去不關心藻礁保育，現在搭便車、蹭聲量。擔任立委期間，馬政府時期，有為了藻礁做什麼嗎？不是選舉時請大家去聽音樂會，就算關心藻礁。這是典型的口水派政治人物，還是孫大千先生覺得將業者移送法辦有疑慮？」

此外，桃園市環保局今也第二次回應孫大千對砂石場指控一事，並提出七項澄清。環保局表示，孫大千所說內容均屬不實指控，七點說明如下：

1. 桃園市政府環保局針對孫大千先生的不實指控已於3/10發布聲明回應，並表示該砂石業者百般阻撓稽查導致蒐證不易，故經啟動檢警環查緝機制及長期蒐證監控下，最後將業者函送法辦

2.桃園市政府環保局於環境保護工作之績效，從過往至今均是全國表率，有目共賭，並未有護航情事。

3.針對前立委孫大千說明環保局只罰45萬一節，環保局強調處分均依查獲事證及規定「依法行政」，針對任何違法行為均是勿枉勿縱。

4.環保局強調對於各項環境保護工作均是戮力管制，面對惡劣、刻意規避之狡猾業者，除需花更多時間、人力、物力等資源調查外，亦與業者鬥智、心理戰術，造成基層稽查同仁辛勞。孫大千立委應對外譴責業者之不法行為，端正視聽才是，而非質疑桃市府及基層同仁辛勞。

5.桃園市政府環保局強調，面對陳情人相關檢舉案件，都會謹慎查證及依法行政，不論陳情人之身分、案件大小，一視同仁。

6.桃園市環保局表示環境污染案件之污染稽證容易稍縱即逝，且需要具由稽查公權力的人員查獲污染事實才可依法告發，也希望陳情人於檢舉案件時，能提供最新、最詳細資訊給稽查人員，以利快速掌握污染狀況，有效處理民眾案件及改善環境。

7.本案件均依法處理，請前立委孫大千尊重各機關行政及司法程序，勿利用公眾人物身分製造對立，使民眾對行政機關失去信心及公信。

(中時新聞網)