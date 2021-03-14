退役中量級拳王「驚奇馬文」海格勒(Marvelous Marvin Hagler)於美國時間周六在家鄉新罕布夏州去世，享壽66歲。他的妻子透過臉書粉絲頁發布消息：「今日我非常悲傷地宣布，我深愛的丈夫驚奇馬文意外逝世了，我們希望外界尊重我們的隱私。」媒體TMZ報導他因胸腔不適與呼吸困難，送醫數小時後不治。

海格勒名列80年代的中量級「四天王」，生涯62勝3敗2和，特別是KO數高達52次。他是罕見的左撇子拳王，站姿右肩右腳在前、左拳左腳在後。生平最有名的一戰是在1987年，對決四天王之一的「糖心」倫納德(Sugar Ray Leonard)，被後世認為是史上爭議最大的判決。

倫納德並不與海格勒正面換拳，而是在每回合剩下30秒時才瘋狂出拳。這讓倫納德偷打了很多拳(賺分數)，加上海格勒開賽時失策想採用右撇子站姿，導致他因判定輸掉比賽。當時媒體幾乎一致認為是海格勒獲勝，憤怒的海格勒要求重賽未果，乾脆就高掛拳套退休了。1990年倫納德終於答應重賽，但海格勒從此沒回到擂台。他曾說：「拳擊是我的人生，如果有人剖開我的禿腦袋，他們只會找到一個拳擊手套。」

海格勒拿過中量級的「無庸置疑冠軍(集齊拳壇4大聯盟的全部冠軍)」，他原名叫馬文，「驚奇」一詞起初是綽號，但他不爽每次電視轉播都沒有叫出他的綽號，乾脆跑去申請改名，把馬文改成「驚奇馬文」。

(中時新聞網)