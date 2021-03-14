彰化縣長王惠美等人齊聚鹿港龍山寺，用擲筊的方式請示龍王祭辦理時程，神奇的是去年怎麼擲都擲無筊，今年相當順利，還一連拿下5個聖筊，讓現場民眾嘖嘖稱奇。(吳建輝攝)

去年因疫情取消的國際龍舟賽，今年也可望如期辦理。（本報資料照）

名列全國十大節慶活動的「鹿港慶端陽活動」是全台舉辦最悠久且規模最大的端午節慶活動，當天由龍舟及藝陣踩街隊伍，陪同龍王繞境。(吳建輝攝)

去年因新冠肺炎疫情肆虐，由彰化縣政府主辦的「鹿港慶端陽」活動縮小規模辦理，就連國際龍舟賽都取消，14日彰化縣長王惠美等人齊聚鹿港龍山寺，共同向觀世音菩薩及龍王尊神請示並祈福，王惠美表示，神明指示5月22日迎龍王，當日將由龍舟及藝陣踩街隊伍陪同龍王繞境，同時也為鹿港慶端陽活動拉開序幕，而龍舟賽辦理與否，縣府也積極研議，會盡快與縣民來報告。

14日上午彰化縣縣長王惠美、彰化龍舟委員會主委凃淑媚、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、龍山寺管委會主委施輝雄等人齊聚鹿港龍山寺，用擲筊的方式請示龍王祭辦理時程，神奇的是去年怎麼擲都擲無筊，今年相當順利，還一連拿下5個聖筊，讓現場民眾嘖嘖稱奇。

王惠美表示，2021鹿港慶端陽龍王祭擇定5月22日來迎接龍王，屆時伴隨我們的龍舟、陣頭等一起將龍王迎接到福鹿溪畔來舉辦一連串的祈福儀式，鹿港慶端陽也是中部歷史最悠久的慶端午活動，還有中部最大的龍舟賽，也歡迎所有鄉親一同前來共襄盛舉。

龍舟委員會主任委員，也是彰化縣議員凃淑媚表示，今年擲筊真的很特別，連續擲出高達5個聖筊，選出2個日期後，在擇定最後的日期，這次龍王祭一樣是在龍山寺出發，而目前全台唯一保留龍王祭的地方也是在鹿港，屆時歡迎所有民眾，一起到鹿港歡慶端午。

名列全國十大節慶活動的「鹿港慶端陽活動」是全台舉辦最悠久且規模最大的端午節慶活動，當天由龍舟及藝陣踩街隊伍，陪同龍王繞境，並舉行「龍王祭典開光點睛‧龍舟下江繞江祈福」，為活動揭開序幕，一系列活動包含如「國際龍舟競賽」、「傳統戲曲表演」及「魯班公宴」等等，充分展現鹿港的傳承與活力。

(中時 )