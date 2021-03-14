桃園觀塘工業區開發及大潭電廠三接站建置，引發台灣社會憂心桃園藻礁生態恐受影響，立院衛環委員會新任召委藍委陳玉珍，邀請19位朝野各黨立委及環保署、中油、台電等相關單位首長，於明（15）日至觀塘工業區業務考察並至藻礁生態區現場勘查，藻礁公投領銜人潘忠政等環團也會到場意見交換。

明日除陳玉珍外，包括藍委蔣萬安、吳怡玎、綠委陳瑩、洪申翰、民眾黨立委賴香伶等，共10多位立委都會到場，其中桃園選出的6席立委中，民進黨黃世杰、國民黨魯明哲、萬美玲、呂玉玲等4人也都報名出席。

行政部門及國營事業出席代表，則包括經濟部次長曾文生、環保署長張子敬、能源局長游振偉、中油總經理李順欽、台電總經理鍾炳利、海委會海保署長黃向文、農委會林務局組長羅尤娟、中研院生物多樣性研究中心代主任陳國勤等30多位。

陳玉珍表示，明日的重點將放在現場實地勘查，並請經濟部等相關單位，說明具體的能源政策及三接的必要性，而環保團體潘忠政等人都會到，到時候現場也會讓行政部門、環團坐下來，討論彼此的想法跟立場。

(中時 )