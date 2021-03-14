還記得才去溜馬報到就被檢查出腎臟惡性腫瘤的利維特嗎？整整休兵兩個月過後，利維特14日首次穿上溜馬球衣，隨即貢獻13分、7籃板及2助攻，搭配沙波尼斯22分、13籃板及10助攻的大三元，溜馬122比111射落太陽，順利中止2連敗。

利維特是在季初「大鬍子」哈登跳槽籃網的4方交易當中，被籃網交易到溜馬，沒想到才去溜馬接受體檢，竟然發現他的腎臟出現惡性腫瘤，也讓他緊急接受手術摘除，整整過了兩個月時間，利維特終於重新回到賽場，且首次替溜馬出戰。

先前利維特替籃網打了12場例行賽，平均可拿18.5分、6.0助攻與4.3籃板，溜馬期望他可以扛下歐拉迪波原本的先發得分後衛位置，畢竟今天是他首度傷癒歸隊，溜馬也訂出上場時間限制，結果他打了26分52秒，貢獻13分、7籃板。

除了利維特首次穿上溜馬球衣就有好表現，以及沙波尼斯大三元，布羅格登也拿25分、5籃板及4助攻，麥克戴摩22分，透納16分、8籃板及4火鍋，賈斯汀哈勒戴10分；太陽以戴文布克20分最高，薩瑞奇17分，艾頓14分、12籃板。

(中時 )