惠來里福德祠準備600個發財金，供民眾擲筊求財，以及長壽米糕龜、福袋等祈求活動。（盧金足攝）

農曆年過後的第一次做牙，也就是農曆2月2日稱為「頭牙」，深受民眾重視，很多信徒都會到土地公拜拜祈福。（盧金足攝）

台中市地價最貴的土地公廟惠來里福德祠，區域內就是台中市府與市議會的政經重鎮，今日是農曆2月初2土地公生日，也是傳統民俗節日「頭牙」，台灣大道市政大樓旁惠來里福德祠舉辦「福德正神誕辰祝壽祈福活動」。副市長黃國榮代表市長盧秀燕前往參拜時強調，2021年多項重要建設及政策持續推進，市府與福德祠位處同一里，祈求土地公護佑市運昌隆，市民安康樂利。

黃國榮說，今年多項重要市政繼續進行中，包括美樂地計畫、道路燙平計畫、台中國際會展中心、綠美圖、巨蛋、教育社福等。其中，第一要務便是讓台中捷運順利通車，讓市民安全搭乘；改善空汙方面也將持之以恆，朝國家標準15微克邁進，努力守護市民健康，並重視防疫、萊豬問題，為市民守護台中。

民政局長吳世瑋指出，民間習俗每逢農曆初2、16日會祭拜土地公，稱為「做牙」，農曆年過後的第一次做牙，也就是農曆2月2日稱為「頭牙」，深受民眾重視，很多信徒都會到土地公拜拜祈福。

他呼籲，信眾參拜時響應環保，秉持「燒一炷心香、不燒紙錢、守護清淨」的精神，向土地公上香獻禮，虔誠敬神之心勝過一切，提供香客及周邊居民空氣清新的祈福環境。

配合土地公頭牙祈福，今日廟方特別準備600個發財金，供民眾擲筊求財，以及長壽米糕龜、福袋等祈求活動，現場氣氛熱烈。

此外，每年頭牙惠來里福德祠備有香菇雞湯供信眾食福，今年因應衛福部中央流行疫情指揮中心政策，避免近距離接觸引發傳播風險，食福活動延後舉辦，改贈長壽麵線，並請信眾進入廟區務必全程佩載口罩，保護自己也保護別人。

今日祈福活動，包括黃國榮、吳世瑋、市議員楊正中、西屯區長陳寶雲、惠來里長廖慶麟及惠來里福德祠主任委員林俊傑及市府團隊前往參拜祈福，市議員張廖乃綸也派代表到場致意。

(中時 )