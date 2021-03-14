國際油價續揚，中油宣布，按浮動油價調整原則，國內汽、柴油每公升原應各調漲2元及2.6元，但因亞鄰最低價限制，各式汽、柴油價格僅調漲0.3元及0.2元。目前中油、台塑化應調未調之汽油、柴油成本吸收各為每公升1.7元及2.4元。
調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26元、95無鉛汽油每公升27.5元、98無鉛汽油每公升29.5元、超級柴油每公升23.2元。
中油表示，石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC＋)決議原油4月不增產及美國參議院通過1.9兆美元紓困法案等因素影響，國際油價持續上揚。本週調價指標7D3B週均價從每桶64.14美元上漲 至67.32美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.009元，國內油價依公式計算漲幅為3.99％。
按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲2.0元及2.6元，經考量亞鄰最低價限制，汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元，應調未調之1.7元及2.4元皆由台灣中油吸收。
(工商 )
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