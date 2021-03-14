今（14）日是農曆二月初二，適逢土地公的生日，苗栗縣竹南鎮聖福宮秉持主神土地公行善積德的精神，今年另贊助照南國中拔尖扶弱獎助學金8萬元。（謝文福提供／巫靜婷苗栗傳真）

今（14）日是農曆二月初二，適逢土地公的生日，苗栗縣竹南鎮聖福宮秉持主神土地公行善積德的精神，歷年來贊助照南國中運動場燈光照明設施及電費，每年4萬元，以及弱勢學童餐費，今年另贊助照南國中拔尖扶弱獎助學金8萬元，傳為地方佳話。

照南國中校長吳俊秀表示，學校有訂定拔尖扶弱的獎助學金計畫，由學校篩選弱勢家庭學生，成績平均需達60分以上，每學期40位，每位發予助學金1000元，能讓弱勢家庭學生在每學期註冊時，可以補貼一些學雜費用。

聖福宮主委謝文福表示，先前拜訪吳校長時，得知照南國中需要贊助拔尖扶弱獎學金8萬元，他願自掏腰包2萬元來捐款，之後逐一詢問聖福宮各管理委員，也獲得許多委員的支持與認同，並馬上募得了所需金額，也訂於農曆2月2號，也就是土地公生日的時候來捐贈給校方這筆獎助金。

謝文福說，聖福宮是地方村里小廟，區域內有苗栗升學率最高的照南國中，在前任主委謝清順的經營下，除了贊助照南國中燈光照明設施及電費，也贊助弱勢學童的餐費，並採取許多環保減碳的方式，例如設置環保金爐、祈福平安米的販賣機，減少祭拜過程中對周遭環境的影響。

謝文福表示，今年捐贈獎助金，盼藉以宣揚土地公行善積德的精神，也希望藉此拋磚引玉，鼓勵更多人行善。

(中時 )