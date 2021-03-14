罹癌麵包師傅方進祥日前在大樹區開槍打死兩名勸和的男子。其中一名吳姓死者的家屬14日控訴，方嫌的簡姓前妻對喪葬費用喊價，雙方沒有共識，也令吳姓家屬覺得，簡姓前妻沒誠意解決，家屬們也有建議，若是覺得喪葬費用貴，可以找業者詢問。

吳姓死者的媳婦14日說，簡姓前妻一開始說得很好聽，表示會處理喪葬費用，但她竟然對死者家屬提出的80萬元新台幣費用喊貴，後來出價到50萬元，還要他們費用「省一點」，令他們覺得很灰心，這可是兩條人命。

吳姓死者的媳婦說，公公出門，遇到事情勸架，未料被打死，屍骨未寒，但當事人簡姓前妻對此卻冷處理，令他們不能接受。她也指出，她不相信簡姓前妻的說法，據她了解，簡姓前妻有房產，也有投資股票，怎麼會沒錢出喪葬費用。

媳婦說，現在人已經躺在殯儀館了，對方竟然還在喊價，這又不是到菜市場買菜；她無法接受簡姓前妻的態度，希望簡姓前妻能好好處理公公的後事。

(中時 )