牛津AZ疫苗11萬劑日前抵台，但因國外傳出施打人員產生副作用而引發國人對疫苗有所疑慮，立法院長游錫堃今（14）日出席活動時受訪表示「如果要我帶頭施打，沒有問題。」

游錫堃說，自己不是行政機關的角色，所以不應該去影響行政機關的思考，會尊重行政機關，但也若要自己帶頭打疫苗，這沒問題。

針對外界質疑，游錫堃安排下周二下午巡視立院院區各處的垃圾分類，是吃飽沒事幹，游對此回應，自己是利用主持議事的其他時間，在不影響其他工作下，了解院區垃圾分類狀況。

游錫堃說，週二的院會，自己要主持會議，不會請假。立法院長的工作不只是主持議事，國會的各項行政都要關照，也要做好，這是院長的職責。

游錫堃表示，立院要做人民的表率，自己只是要了解，也希望落實院區的垃圾分類，唯有如此，才能垃圾減量，友善地球，讓人類永續發展。幕僚也解釋，在慣例上，周二的院會是副院長主持，並非院長棄議事不顧。

(中時 )