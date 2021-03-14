近日氣質女星侯佩岑帶著媽媽林月雲、老公黃伯俊，上大陸綜藝《婆婆和媽媽》，在節目中提到林月雲過去的不倫情史，母女倆真情流露相擁而泣，卻被外界罵爆，甚至傳節目酬勞高達6500萬，但侯佩岑透過公司否認，資深媒體人許聖梅則吐露，侯佩岑堅持上節目的真正原因，應該不只為了酬勞，而是大陸方面有壓力。

林月雲在節目中「舊事重提」，母女倆互相心疼路落淚，但外界卻多覺得這個行為，無疑是在兩位正宮及其家庭的傷口上灑鹽，資深媒體人蔡詩萍更痛批兩度當小三是「道德的麻木」，苦苓也說侯佩岑母女談往日情這根本是一場秀，稱林月雲是「習慣性小三」。

對於侯佩岑母女被罵翻的狀況，許聖梅在《全國大會》節目中補充了她不倫戀的背景，透露當時她的閨蜜蔡貴照嫁給邱嘉雄時，男方還不是企業家，創業資金來自正宮，而邱嘉雄成功創立贊泰建設後，卻愛上老婆的閨蜜林月雲，甚至拋下元配跟林月雲生活很久，侯佩岑的生活也都是邱嘉雄在照顧。

而那段時間，蔡貴照吃齋唸佛，還去廟裡幫邱嘉雄點燈祈福，老公不在身旁的日子過了幾十年，等到另一半病危了才被送回來，許聖梅認為，即便林月雲跟侯佩岑在節目中沒講明，但還是讓外界一看就聯想到這兩位可憐正宮郭美純與蔡貴照。

至於母女倆是不是為了高額酬勞？許聖梅分析無論侯佩岑還是林月雲，目前的經濟狀況都很好，並非為錢要提往事的處境，「我個人比較勢利地想，是侯佩岑這幾年在大陸風生水起，非常火紅，恐怕也是來自這個實境節目的邀約，讓她有壓力」，至於林月雲點頭在節目上說這些，「可能畫下一個句點，也是一個交代」。

(中時新聞網)