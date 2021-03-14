俄羅斯國會選舉在即，當局對異議人士加強控制，警方今天在莫斯科一場會議上逮捕約200名反對派政治人物和市政代表，對此美國國務卿布林肯呼籲俄國「終止迫害獨立聲浪」。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）頭號批評者納瓦尼（Alexei Navalny）上個月遭判刑2年半，全國超過一萬名抗議民眾遭到拘押後，警方今天突擊這場專為市政辦公室運作舉行的會議。

雖然俄羅斯警方驅散反對派抗議活動已成慣例，但警方在莫斯科舉行的會議上大舉逮捕市政代表，堪稱前所未見。

來自俄羅斯各地超過50個地區的代表齊聚一堂，參加由克里姆林宮著名批評者霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）支持的計畫所組織的論壇，商討將於9月登場的國會和地方選舉事務。

大會進行40分鐘後，警方突襲打斷會議，並拘押與會人士。

霍多科夫斯基在社群媒體推特（Twitter）上表示：「出席論壇的俄羅斯市政代表都在莫斯科遭到拘押！」他表示這場拘押行動「違憲」。

多名知名反對派人士及新聞工作者被拘押，包括雅辛（Ilya Yashin）、卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza ）、加里亞米納（Yulia Galyamina）、羅伊茲曼（Yevgeny Roizman）和皮沃瓦洛夫（Andrei Pivovarov）。

雅辛在臉書（Facebook）上寫道：「一場簡短論壇極具象徵性的結局：代表們上了警車，蒙面警察扭拽民眾的手臂。」

莫斯科警方在聲明中表示，約有200人被拘押。

警方指出，許多與會人士未戴口罩，還有一些人是被列為「不良」組織的成員。

皮沃瓦洛夫在警察局內對法新社表示，參與論壇的人士之所以遭到拘押，是因為這場會議是由霍多科夫斯基發起的運動「開放俄羅斯」（Open Russia）所籌辦；開放俄羅斯被當局列為「不良組織」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也在推特上寫道：「我們呼籲（俄羅斯當局）終止迫害獨立聲浪」。

俄國當局批評者指控蒲亭在執政20年間不斷對批評人士加強施壓，邊緣化反對派，並加強掌控從各大電視台到國會的一切事務。

政治觀察家指出，這場針對地方代表大規模的拘押行動，可能代表著當局鎮壓異議人士的新篇章。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1100314

(中央社)