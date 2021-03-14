再現劇團團長黃民安13日參加草草戲劇節演出時，在演出空檔過世，享年42歲。事件發生當下，由於他飾演一名街友，現場其他人以為他在休息，直到需要上台演出發現他不動，才發現事態有異，急救並送醫搶救後仍宣告不治。消息傳開，親友不捨哀悼，主辦單位嘉義縣政府與阮劇團皆表示遺憾與不捨。

事件發生在下午時段，黃民安在三場次演出空檔，於表演區後方躬身側臥休息，由於該表演為情境式演出，黃民安飾演一名街友。據現場目擊民眾描述，認為他正在以角色的狀態休息，直到表演時間已到仍未開始表演，才感覺事態有異，馬上通報護理站並立即通知嘉義縣消防局出動救護車前往救援，護理師到場施作CPR與AED進行急救，發現黃民安已無自主呼吸，後送嘉義基督教醫院，搶救後仍宣告不治。目前案件已由嘉義縣民興派出所協助釐清，待法醫相驗後釐清死因。

主辦單位之一阮劇團發表聲明表示遺憾不捨，「台灣表演藝術環境一直都存在著各式各樣的挑戰。身處產業其中的表演者，長年維持高強度的身心磨練。在今天的戲劇節舉辦過程中，長期致力於表演藝術的再現劇團團長黃民安先生，於表演後休息的空檔，突然離開了我們。」

阮劇團表示，黃民安是一位藝術家、一位表演者、一位演員，他動人的演出，「民安最後的一抹身影，鑿刻於草草戲劇節，我們永遠不會忘記。」

曾和黃民安一起合作過《紅樓夢 What Is Sex 》的導演林奕華也發文表示，「想大家都會懷念這位認真又很能玩的伙伴。這幀造型照，留下他的帥氣一面，是我會記住的民安。」目前在草草戲劇節的民雄園區設有黃民安紀念牆，讓觀眾共同悼念。

(中時 )