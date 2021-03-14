【LIVE直播】最新疫情與疫苗進展 疫情指揮中心記者會說明｜2021.3.14

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案986)，為南非籍20多歲女性，於今(2021)年2月19日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，經2月20日入境採檢及3月4日檢疫期滿前採檢，結果皆為陰性。

指揮中心表示，個案於3月6日檢疫期滿後，至其他住所進行自主健康管理，因工作需要，3月12日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值34，次日再驗Ct值37、血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案入境迄今無症狀，已掌握接觸者1人，列居家隔離。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案的Ct值很高，在台灣的感染可能性比較低。

指揮中心統計，截至目前國內累計181,209例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含 179,155例排除)，其中985例確診，分別為869例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明，另1例(案530)移除為空號；確診個案中10人死亡、950人解除隔離、25人住院隔離中。

(中時新聞網)