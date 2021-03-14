陳柏惟被提罷免竟稱「與有榮焉」 刪Q總部嗆：不要臉天下無敵

罷免基進黨立委陳柏惟行動昨展開第二階段連署，對此，陳柏惟嗆聲，跟國民黨站在一起的是假公民，他無法尊重。此話一出，國民黨文傳會副主委鄭照新痛批，人民還要放任這樣撕裂社會的政治人物存在嗎？更有台中市民表示，自己是陳柏惟選區選民，一定會去罷免他。

民間團體「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，5日第一階連署門檻達標後，二階連署也在13日開跑，對此，陳柏惟隨即回應，他當然尊重每個公民行使任何權利，但既然選擇跟殺人放火、糟蹋台灣的政黨站在一起，跟國民黨站在一起的沒資格叫公民團體，他無法用相對尊重的態度，來面對這些假公民。

對於陳柏惟的說法，鄭照新今（14日）在臉書發文表示，前陣子，教宗方濟各會見當地伊斯蘭教什葉派最高領袖大阿亞圖拉（Grand Ayatollah）希斯塔尼（Ali al-Sistani），寫下現代宗教史里程碑。希斯塔尼在會晤後發表聲明，表示有關伊拉克境內居於少數的基督徒社群（約50萬人）應像所有伊拉克人民一樣，生活在和平與安全之中，並享有完整憲法權利。在穆斯林社會的基督徒認同，也可以擁有公民權，這是世界的民主趨勢與普世價值，多元與尊重。

鄭照新感嘆，然後自詡民主自由的台灣，居然有政治人物說，一個人可以因為他的政黨認同沒資格稱為公民，也就是說，2018年投給國民黨籍縣市長候選人的610萬民眾，他們都該被褫奪公民權，2020年投給國民黨總統候選人的百姓550萬人，他們可以像猶太人一樣被送到集中營，因為他們沒有資格稱為公民。

鄭照新痛批，「有這樣反民主，排外，有意識形態族群沙文，卻毫無多元包容精神，撕裂社會鼓舞仇恨的政治人物，你還要放任現在新納粹的存在嗎？這樣的人，是民主的毒瘤」。

大批網友也在其po文底下留言表示，「我是他的選區，這票肯定罷掉他，他敢說我不是台灣公民嗎」、「不斷挑起仇恨與對立是他當立委至今唯一的本領，簡直污辱選民的智商和寄望，所以台中人要挺身而出掃除不適任的，勇於刪Q」、「他靠民進黨當選又算什麼？有嘴講別人沒嘴講自己又算什麼」？

(中時新聞網)