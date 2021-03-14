國民黨黨主席改選即將於7月登場，競爭者逐漸浮出，國民黨智庫副董事長連勝文日前也表態考慮參選，現在傳出江啟臣要與資深媒體人趙少康組成聯盟，對抗其他對手。江啟臣14日出席新北市第23屆青工總會長交接典禮受訪時表示，這一切都是空穴來風，是綠營想分化國民黨。（鄧博仁攝）

國民黨主席江啟臣今（14）日於新店出席新北青工總會長交接儀式。江啟臣致詞表示，國民黨創立以來就是一個青年黨、革命黨，從興中會、同盟會，革命一路都是青年與熱血。他認為將來提名不分區時，每5名都應該要有一名40歲以下代表。

江表示，過去幾年台灣民主化後政黨競爭更為激烈、現實。政黨的起落與輸贏在每次投票當下可能就已決定，經歷2021年1月的敗選，一年以來我們是否已經檢討、面對、改進？去年主席補選就任後希望多著墨青年工作，因此針對青年部人事進行調整。

江強調，政黨可以退出校園，但是國民黨不能不做青年工作。他也加強與各縣市青年的密切互動，參與了很多青年運動，就是希望國民黨與青年可以有更多的互動、討論。包括恢復革實院講習班，171、172期以青年議題為主軸，討論幕僚、青年議題。此次立法院新的會期，也透過智庫提出青年議題建議，作為委員問政、立法的參考。

江表示，國民黨必須站在一起為青年發聲，透過實際行動增加青年對國民黨的認識、認同與支持。過去一年來，國民黨於40歲以下的青年支持度已大幅成長，更從過去與民進黨的距離，從相差三成拉近至一成。

江指出，在出席補選上任前國民黨內四十歲以下青年黨員占比僅不到百分之三，在大約四十萬的黨員總數中僅占約一萬，而去年入黨人數則有超過3500人是40歲以下青年，他期許今年在青年的努力下繼續突破。

江啟臣也提到，未來不分區提名中，每五名排名要有一名40歲以下代表，考量時代變遷快速，他認為，年輕人關心的議題並非每個民代都能代表，也因此國民黨亦主張公民權投票年齡下修，要讓青年可以有自己的代議士，在立法機構幫忙監督、立法。

(中時 )