台東大學逆轉台灣體大，奪下109學年度UBL季軍。（大會提供）

109學年度UBL大專棒球聯賽今天進入最終日賽程，闖進4強已締造隊史最佳成績的台東大學今天更上層樓，克服前7局4分落後的頹勢，先追成平手，再靠著楊竣翔的致勝滿貫彈，以8比4擊敗台灣體大，收穫隊史最佳的季軍。

台東大學前7局受制台體大先發投手黃紹睿、戴宏鈞壓制，自己反倒先因10支安打、2失誤丟掉4分，不過8局下台東大學把握對方投手不穩之際，送出6個保送，暴投及安打追回4分，再靠著楊竣翔轟出致勝滿貫炮勝出。

台東大學闖進4強已寫隊史最佳成績，今天再創新猷，總教練王信民賽後坦言這一路走來並不容易，「球員們都很團結，展現不放棄的韌性，大家想法也都很樂天、正面，加上球隊靈魂人物高克武教練帶領，能有這樣的成績是應得的。」

敲出致勝滿貫炮的楊竣翔，這一年來長打能力增加不少，從去年的爆米花中華培訓隊起，已經轟出3發全壘打，今天更是扮演球隊致勝英雄。

「上去打擊前就設定直球攻擊，大膽積極出棒。」大三的楊竣翔表示，自己這一年增加了重訓，把自己的身體練得更強壯，長打也提升不少，談到進入培訓隊的收穫，他說：「守備部分收穫很多，可以跟旅外好手請教，像是鄭宗哲，就跟他請教很多。」

內野可以守二、三、游，外野3個位置都能守的楊竣翔也被教練看好有機會能夠挑戰職棒，楊竣翔今年將投入中職選秀，若無機會未來可能轉投業餘，「有機會就想挑戰看看，最喜歡的位置是守游擊，因為可以在內野帶領球隊。」

(中時 )