澳洲官員今天表示，澳洲正和新加坡合作，最快於7月推出兩國間的旅遊泡泡，以重新啟動因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而打斷的觀光旅遊。

澳洲於疫情初期火速關閉邊境，以減緩疫情蔓延，且除非特殊情況，沒有澳洲公民身分的人士一律不得入境。

澳洲副總理麥考馬克（Michael McCormack）表示，澳洲「目前正和新加坡合作，有可能在7月推出（旅遊）泡泡」。

他告訴澳洲廣播公司（ABC）說：「隨著疫苗的推出，不只是澳洲，在其他國家也是，我們將推出更多的泡泡。」

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）報導指出，這項旅遊泡泡協議，將允許已經接種疫苗的澳洲和新加坡人士造訪彼此的國家，而無須多做隔離。

報導也說，坎培拉當局希望目前人在第3國的國際學生、商務旅客和欲返鄉的澳洲公民，能先在新加坡完成兩週的隔離再動身前來澳洲。

澳洲要求入境者須在防疫旅館接受14天隔離，並對回鄉人數設置上限以緩減防疫負荷量，都導致成千上萬的澳洲民眾滯留海外。

而過去每年可為澳洲經濟帶來450億澳元進帳的國際觀光業，也因而跌入谷底。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100314

(中央社)