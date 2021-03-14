2021葫蘆墩草地音樂會，搭配豐原國際同濟會舉辦的寫生活動，為市民帶來藝文饗宴。(台中市議員陳清龍提供)

草地音樂會為鼓勵大家親近蔬食，鼓勵農民，陳清龍議員準備500顆高麗菜發送，民眾只要打卡宣傳活動，即可抱回1顆高麗菜。(台中市議員陳清龍提供)

陳清龍強調，3月是植樹月，豐原國際同濟會發送樹苗，鼓勵種樹，那麼他就準備高麗菜，鼓勵大家多吃青菜，飲食均衡才健康。(台中市議員陳清龍提供)

2021葫蘆墩草地音樂會，14日在葫蘆墩公園登場，豐原國中國樂團及豐原中坑500樂團接力演出，搭配豐原國際同濟會舉辦的寫生活動，為市民帶來藝文饗宴；教育局督學楊山琪、豐原區長洪峰明、台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長連小華、多位在地校長及里長皆出席共襄盛舉。

主辦單位之一的市議員陳清龍表示，去年受到疫情影響活動停辦，今年恢復辦理。一直爭取葫蘆墩公園愈來愈美，提升使用率，活絡人潮，包含竹跡館及水岸及花草景色，都值得透過畫筆留住，也讓在地樂團展現舞台，炒熱氣氛添丰采。

國際同濟會台中區主席王秀雪表示，同濟會以「照顧兒童，第一優先」為主旨，舉辦寫生今年已34年，除增進親子關係外，同時提升文化藝術。

台中市議員陳清龍服務處、台中市繁榮葫蘆墩促進會與豐原國際同濟會合辦的音樂寫生活動今年邁向第10年，每年都吸引不少親子參與寫生、聆聽音樂。

豐原國際同濟會會長溫家宏表示，今天是土地公生日，以地方信仰結合音樂與寫生，準備1200顆樹苗贈送市民，希望能為城市新添綠地風景。福陽國小校長黃哲瑋表示，學校與地方共同為教育付出，「一個人可以走得很快，但一群人可以走得更遠」，謝謝豐原支持孩子學習成長，提供孩子們舞台。

為鼓勵大家親近蔬食，鼓勵農民，陳清龍議員準備500顆高麗菜發送，民眾只要打卡宣傳活動，即可抱回一顆高麗菜。

陳清龍強調，3月是植樹月，豐原國際同濟會發送樹苗，鼓勵種樹，那麼他就準備高麗菜，鼓勵大家多吃青菜，飲食均衡才健康。在地表演團體都相當優秀，就近聽到高水準的音樂是豐原人之福，以一首又一首耳熟能詳的曲目，讓現場朋友享受假期，聆賞好音樂，以寫生佐音樂，多種享受一次滿足。

(中時 )