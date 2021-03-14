1名妻子半夜發現丈夫手機傳來陌生女子的訊息，內容提及「上次你說的旅館已經訂好」，她解鎖手機後還發現一長串挑逗內容，丈夫回應「喜歡就訂，不疼妳疼誰？」她事後在車內放上錄音筆，也聽見許多偷情證據，她猶豫是否該原諒對方，崩潰地說結婚後全職在家顧孩子，擔心離婚後沒有能力養活自己與小孩。

該妻子在Dcard上發文表示，她與丈夫婚後育有1子，她上周照顧生病的兒子到半夜，赫然發現老公的手機傳來通知，她好奇之下查看，竟發現1名女子傳來訊息說「上次你說的旅館，我已經訂好了」，當下她嚇到整隻手都在顫抖，回過神後決定截圖存證，解鎖對方手機後驚見完整內容。

1名妻子半夜發現丈夫手機傳來陌生女子的訊息，內容提及「上次你說的旅館已經訂好」，發現對方偷情證據。（圖／翻攝自Dcard）

丈夫在訊息中表示，「沒事啦，我會跟老婆說要加班，上次也是這樣說」，而女子則回應「那就好，這次去新旅館嗎？」他則說「喜歡就訂，不疼妳疼誰？」該妻子看到訊息後崩潰不已，但無法確定丈夫是僅肉體出軌，還是還有心靈出軌，她甚至自責是生完孩子後沒有吸引力，「如果只有肉體出軌，那他是不是還能回到我身邊，當下真的好無助」。

該妻子之後仍決定蒐證提告，她於是在汽車的安全座椅內放上錄音筆，果真錄到偷情的對話，「聽到一半真的好痛苦，可是不得不逼自己聽完」，她之後向丈夫攤牌，對方則不斷哭求原諒，「如果就這麼原諒他又好不甘心，憑什麼為了一時的新鮮感，毀了我們這麼多年的經營和信任」，她無助之下尋求網友意見。

許多網友則留言說，「建議你回娘家住，順便讓家人知道情形，一起討論」、「他都可以不顧你跟小孩偷吃了，就算只是肉體出軌，以後你也會永遠活在懷疑中」、「看你能不能下定決心離婚、要贍養費，然後出去工作、帶小孩，如果不行就要完全放下原諒他」、「先回娘家吧！現在面對他只會更痛苦，記住千萬不要原諒」。

(中時新聞網)