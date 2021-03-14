第11屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮，3月14日在新北市貢寮區福容大飯店舉行，全體參加者合影，畫下完美句點。（靈鷲山佛教教團提供）

教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬（左四）頒發「推動品德教育成效卓越」獎座，由台北市啟聰學校校長趙麗華、新北市瑞芳國中校長王綠琳、貢寮國中校長施敏雄、安溪國中校長池旭臺、桃園市龍潭國中校長謝益修、新竹縣芎林國中校長徐俊銘、台中市大安國中校長國立民7位領獎。（靈鷲山佛教教團提供）

「我不會忘記，那天陽光的燦爛，想哭的時候，我們用仰望止住遺憾；寂寞的時候，手指向天空就有蔚藍；有你的陪伴，帶著傷與驕傲去，未知的未來，是勇者間的浪漫。」第11屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮，今（14日）在新北市貢寮區福容飯店芙蓉廳舉行，表揚60位品德優秀的學生，透過平實而深刻的生命故事，說明他們都是與逆境對決的勇者。

得獎者共同的特徵是「用很深刻的言行，很樸實、很認真的做份內該做的事情。更難得的是，在困難的環境之下，還有一顆向上、渴望被愛、也會去愛人的心！」普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師，對全體獲獎孩子說，普仁小太陽因為品德教育的落實，國家才能平安，社會能和諧，尤其是在艱難環境中，仍能積極上進，大家都值得鼓勵，期許孩子們未來生命都有光明前途。

「美好的品德，帶來尊貴美好的生命。」典禮由「愛飛揚樂團」帶來的Live band開場，開啟典雅活潑的精采樂章。教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬、全台各地校長等都蒞臨現場，為獲獎小朋友打氣、加油，現場洋溢溫暖與感動。

靈鷲山普仁獎自2003年推動迄今，著重學生品德與孝行，透過師長推薦，志工實地家庭訪問，發掘在艱困環境中奮發向上，保有正面、積極、樂觀、愛心、願力的孩子，評選過程嚴謹，18年來，全台各地累計1萬8,177位學生申請，8744位國中、小學生脫穎而出。2010年開始增設全國普仁獎，每個普仁小太陽的生命歷程，都令人動容。

今年分17區複選，共有1017位小朋友獲獎，再由各區推薦進入全國決選的有60位，都是逆境中力爭上游的最佳典範。靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠上台致詞，以2個外國孩童贈鞋行善的影片與學生互動，並引用道德經「天道無親，常與善人」，鼓勵大家及時行善，饒富教育意涵。

全國普仁獎得主分為正面、積極、樂觀、愛心、願力5組，分別上台領獎，並合唱「普仁之歌–普仁心愛飛揚」，期許善的循環、愛的力量，充滿社會各個角落。

為感謝學校積極推動普仁獎，主辦單位參照「教育部品德教育促進方案」第4期5年計畫，針對推薦學生參選並連續3年獲得地區普仁獎的學校，致贈「推動品德教育楷模」感謝狀，今年全台共有71所國中小學校獲獎。另針對推薦學生參選並累計3次獲得全國普仁獎的學校，在典禮上致贈「推動品德教育成效卓越」感謝獎座。

今年獲獎學校由台北市啟聰學校校長趙麗華、新北市瑞芳國中校長王綠琳、貢寮國中校長施敏雄、安溪國中校長池旭臺、桃園市龍潭國中校長謝益修、新竹縣芎林國中校長徐俊銘、台中市大安國中校長國立民7位，到場接受表揚，也是以實際行動肯定這個獎項。

(中時 )