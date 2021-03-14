民間團體發起罷免台灣基進立委陳柏惟的「刪Q行動」，陳則批評這些人是選擇跟國民黨站在一起的「假公民」；對此，國民黨發言人洪于茜表示，拿國民黨來當墊背，並沒有辦法實質化解民眾對其不適任的疑慮，以放火糟蹋等言詞訴諸煽動，更是消費傷痛、挑起族群對立的行為。

洪于茜批評陳柏惟竟荒謬且戲謔看待，甚至將反對他的民眾稱作假公民，「挑起對立你最會 施壓於民假民主！」她提醒陳柏惟，面對民意的反彈，應該要保持尊重態度，甚至應該反省、檢討，而不是一面說尊重每個公民行使任何權利，一面又嚴詞批判提出罷免案的公民團體為假公民。

洪質疑，難道在陳柏惟腦袋裡，只有支持者為真，反對者為假嗎？既然要接受人民的公民審判，就不應該在過程加諸誹謗性言論，施壓於民。

洪也批評，在罷免案即將進入二階連署時，陳拿國民黨來當墊背，並沒有辦法實質化解民眾對其不適任的疑慮，以放火糟蹋等言詞訴諸煽動，更是消費傷痛、挑起族群對立的行為。

洪強調，國民黨是一個與民眾站在一起、以民意為依歸的政黨，我們堅信社會就是由多元的民意所組成，不同群體的聲音都應該有權利被聆聽，才是真正的民主。

(中時 )