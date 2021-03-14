北捷又遭恐嚇，台北捷運公司客服信箱在13日晚間9時14分，再接獲民眾郵件，內容為「後天正午將在新店大坪林站發生一場爆炸」，北捷表示。第一時間就聯繫警方，據了解警方已經逮到人。

北捷表示，每日客服中心均由專人隨時檢視公司郵件信箱，遇有異常郵件立即通報處理，12日接獲民眾古亭站恐嚇郵件，除立即通報行控中心及捷運警察外，並向警方報案，感謝警方迅速破案。

北捷指出，13日晚間客服信箱再接獲民眾大坪林站恐嚇郵件，已同步通報行控中心、捷運警察並向警方報案，據了解，警方已經找到發出恐嚇信的民眾，捷警已加強派員至大坪林站巡守，站務人員即時起編排守望勤務，站體加強巡查防制。

北捷強調，台北捷運為大眾運輸系統，每天約有200萬人次搭乘，並以旅客服務及安全為首要目標，只要接獲任何異常通報，北捷絕對會重視並立即反擊，任何人敢惡意挑釁，將立即通報警方處理。

北捷呼籲，旅客搭乘捷運請提高警覺注意身旁人事物，如在列車上發現任何異常狀況，請保持冷靜勿驚慌，立即按壓對講機通知司機員或行控中心；或是於車站通知站務人員，以利本公司了解情況派員處理。

(中時 )