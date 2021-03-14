新北市政府動保處今（14日）在碧潭河畔舉辦白色情人節快閃認養毛寶貝音樂會活動。（葉書宏攝）

新北市政府動保處今（14日）在碧潭河畔舉辦白色情人節快閃認養毛寶貝音樂會活動。（葉書宏攝）

新北市政府動保處今（14日）在碧潭河畔舉辦白色情人節快閃認養毛寶貝音樂會活動，市議員金中玉也特別到場鼓勵，動保處獸醫師放下平日的工作，在現場表演薩克斯風、電子琴伴彈及演唱演出，認養飼主及攜帶毛寶貝民眾一同欣賞，認養可愛毛寶貝當情人，度過一個難忘情人節，現場也提供毛寶貝晶片植入及狂犬病疫苗施打。

動保處特別選在碧潭河畔，結合斜槓職人手作文創市集攤位，表演舞台背景為碧潭吊橋，由謝侑達組長彈奏電子琴伴彈與獸醫師林蔡祿一搭一唱，在現場演唱助陣炒熱情人節氣氛，淡水動物之家駐區獸醫彭明發也組隊帶來精彩管樂演出，吸引民眾聚集，增加毛寶貝被認養出去機會。

活動現場有許多民眾帶來自家毛寶貝放閃，還有待認養毛寶貝們尋找溫暖歸宿，動保處特別挑選親人犬隻，讓民眾可以體驗牽狗互動，以增加認養率，不僅如此，動保處特別贈送由嬌聯股份有限公司提供的寵物外出專用禮貌帶體驗包作為毛寶貝嫁妝！讓認養人不會空手而回。

彭明發表示，在閒暇之餘，興趣就是吹奏薩克斯風，在動物之家除了照顧及醫療收容動物之外，若有時間他也會拿起薩克斯風吹奏音樂給動物之家狗貓聽音樂，有幾隻狗特別喜歡這樣現場演奏時刻，每次音樂聲響起時牠們頭會歪一邊，並豎起耳朵，好像是在享受這場愉快音樂饗宴一樣，這次在情人節活動組隊演出，讓現場民眾眼睛一亮，看到動保處獸醫不同的一面。

動保處表示，新北市是友善動物城市，透過持續舉辦認養活動，平日無法親自至各動物之家認養毛寶貝民眾可以來進行認養，毛寶貝不離不棄的陪伴，就像扮演寵物情人角色，撫慰飼主心靈，動保處持續宣導認養不棄養，給牠一個溫暖的家，幫助毛寶貝找到一個幸福歸屬。

(中時 )