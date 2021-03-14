在卡達網球公開賽男單8強賽擊退瑞士名將費德勒（Roger Federer）喬治亞選手巴西拉許維利（Nikoloz Basilashvili），在冠軍戰7比6（7比5）、6比2解決西班牙選手包提斯塔（Roberto Bautista Agut），拿下生涯第4座冠軍。

首盤兩人進入到搶七才由巴西拉許維利拿下，第2盤他把握了前兩個破發點機會率先破發，取得3比2局數超前，趁勢只花90分鐘就結束這場比賽。

在來到卡達公開賽之前，巴西拉許維利16場比賽只贏得2場，但他在8強拯救了賽末點並擊敗費德勒之後打出信心，順利奪冠後他說：「我壓根沒有期待能贏得冠軍。」

巴西拉許維利跟世界排名前十的德國好手小祖維瑞夫（Alexander Zverev）一樣近日面臨家暴風波，去年因為對前妻多蘿卡許維利（Neka Dorokashvili）家暴被捕，因為在5歲兒子面前毆打前妻，目前聽證還在進行中，若最後被判有罪，會面臨3年牢獄之災，儘管有這些負面消息，但他還是繼續參賽並贏得冠軍，因此也受到一些爭議。

(中時 )